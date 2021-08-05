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Köyceğiz’de gece saatlerinde alevler yeniden yükseldi

MUĞLA (İHA) – Muğla Köyceğiz’de tekrar alevlenen orman yangınları gece saatlerinde rüzgarın şiddetlenmesiyle artarak devam etti. Dağlık alandan yükselen alevler geceyi aydınlattı.

Asayiş 05.08.2021, 23:35
Köyceğiz’de gece saatlerinde alevler yeniden yükseldi

MUĞLA (İHA) – Muğla Köyceğiz’de tekrar alevlenen orman yangınları gece saatlerinde rüzgarın şiddetlenmesiyle artarak devam etti. Dağlık alandan yükselen alevler geceyi aydınlattı.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 1 hafta önce başlayan orman yangınları Çayhisar ve Sazak mahallelerinde devam etti. İki mahalle arasında öğleden sonra tekrar alevlenen yangın akşama doğru rüzgarın ters esmesiyle şiddetini arttırdı.

Gün battıktan sonra da alevlerin daha görünür hale geldiği bölgede hava kararmasıyla yangın uçağının müdahalesi son buldu. Dağlık alanın sarp noktalarında devam eden yangına karadan müdahale zorlaştı. Dağlık alandan yükselen alevler ise geceyi aydınlattı.
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