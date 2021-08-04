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Köyceğiz’de dumanlar tekrar yükseldi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde rüzgarın azalması sonucu etkisini azaltan orman yangını, rüzgarın tekrar başlaması ile yeniden alevlendi.

Asayiş 04.08.2021, 17:38
Köyceğiz’de dumanlar tekrar yükseldi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde rüzgarın azalması sonucu etkisini azaltan orman yangını, rüzgarın tekrar başlaması ile yeniden alevlendi.

Orman yangının tehdit ettiği bölge üzerinde yer alan Çayırhisar, Kavacık ve Sazak Mahalleleri tedbir amacıyla boşaltıldı. Evlerini boşaltan vatandaşlar yakını olanlar yakınlarının yanına yerleşirken, geri kalan vatandaşlar Köyceğiz Turizm Otelcilik ve İmam Hatip Lisesi yurtlarına yerleştirilecek.

Yanan saha havadan görüntülenirken, duman bulutu gökyüzünü kapladı. Yangının seyrinin Sazak Mahallesine doğru ilerlediği öğrenilirken, üst bölgelerde bulunan Otman Mahallesinin ise şimdilik tehlike arz etmediği öğrenildi.
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