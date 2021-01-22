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Köy yolunda karda mahsur kalan 6 minibüs kurtarıldı
Siirt’in Pervari ilçesinde, kar yağışı nedeniyle köy yolunda mahsur kalan 6 minibüs kurtarıldı.
Asayiş 22.01.2021, 15:08
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Siirt’in Pervari ilçesinde, kar yağışı nedeniyle köy yolunda mahsur kalan 6 minibüs kurtarıldı.
İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Doğan köy yolunun kapanmasına neden oldu. İl Özel İdaresi ekipleri, Doğan köy yolunu ulaşıma açarak yolda mahsur kalan 6 minibüsü kurtardı.Karla mücadele ekiplerinin yol temizleme çalışmalarını devam ettirdiği öğrenildi.