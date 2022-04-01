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Köy yangınlarının önüne geçilemeyen Kastamonu’da köylülere yangın eğitimi verilecek

Kastamonu’nun köylerinde sık sık meydana gelen yangınların önüne geçebilmek için vatandaşlara yangın eğitimi verilecek. Kent merkezlerine uzak bölgelerde bulunan köylere arazöz yerleştirileceğini söyleyen Kastamonu Valisi Avni Çakır, "Çok hızlı bir şekilde hem muhtarlar hem azalar hem de köy imamımıza ya da köyümüzün gençlerine yangına müdahaleyle alakalı yoğun bir eğitim faaliyetlerini hayata geçireceğiz" dedi.

Asayiş 01.04.2022, 11:44
Köy yangınlarının önüne geçilemeyen Kastamonu’da köylülere yangın eğitimi verilecek

Kastamonu’nun köylerinde sık sık meydana gelen yangınların önüne geçebilmek için vatandaşlara yangın eğitimi verilecek. Kent merkezlerine uzak bölgelerde bulunan köylere arazöz yerleştirileceğini söyleyen Kastamonu Valisi Avni Çakır, "Çok hızlı bir şekilde hem muhtarlar hem azalar hem de köy imamımıza ya da köyümüzün gençlerine yangına müdahaleyle alakalı yoğun bir eğitim faaliyetlerini hayata geçireceğiz" dedi.

Kastamonu’da son aylarda hem elektrik tesisatı hem baca tutuşmasından kaynaklı ev ve köy yangınları meydana gelmeye başladı. Bu yangınların önüne geçilebilmesi için Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca yeni proje hazırlandı. Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran’ın talimatıyla hazırlanan proje çerçevesinde belli bir yaşın üzerinde olan vatandaşların ikamet ettiği evlerin bacaları hem temizlenecek hem de güvenlikleri sağlanacak. Ayrıca özellikle şehir merkezine uzak olan köylerde hem vatandaşlar hem de köy muhtarlarına yangın söndürme eğitimi verilecek. Yangınlara erken müdahale edilebilmesi için karakol komutanlıkları ya da Orman müdürlüklerine arazözler konuşlandırılacak. Projeyle çıkabilecek yangınlara erken müdahale edilmesi hedefleniyor.

“Uzak köylerimizin yakınına arazöz yerleştirilecek”

Son olarak 7 ev, 7 ahır, 1 cami, 1 traktör ve 12 büyükbaş hayvanın yandığı merkez Haydarlar köyünde incelemelerde bulunan Kastamonu Valisi Avni Çakır, yangınların önüne geçmek amacıyla hayata geçirilecek proje ile ilgili bilgi verdi. Köy yangınlarının kendileri için en önemli sorunların başında geldiğini söyleyen Vali Avni Çakır, “Bin 54 köyümüz var ama bağlılarıyla birlikte 4 bine yakın yerleşim yerimiz bulunuyor. Bu çok geniş coğrafya demek. Bir ucundan diğer ucuna yaklaşık 5 saat karayolu ile gidilen bir il Kastamonu. Böyle geniş bir coğrafya üzerine kurulmuş şehirdir. Haydarlar köyündeki gibi dağlık alana kurulmuş çok fazla köylerimiz bulunmaktadır. Hal böyle olunca maalesef bir yangın hadisesi gerçekleştiğinde söndürme kuvvetlerimiz yetişene kadar birkaç eve sıçraması da kaçınılmaz oluyor. Bunun yanı sıra ahşap yapılaşmada çok yoğun olduğu için bölgemizde zaten her taraf zam, çıra gibi. Alev gördüğü zaman yangın hızlı bir şekilde dağılıyor. Bizlerde her yangından kendimize bir ders çıkarmaya çalışıyoruz. Bu konuyla ilgili olarak bizler uzak noktalara arazöz konuşlandıracağız. Bununla ilgili Orman Genel Müdürümüz ile görüştük ve 4-5 tane arazözün Kastamonu’da uzak noktalara konuşlandırılması için de sözünü aldık. Arazözlerin uzaktaki köylerimizin yakın noktalarına yerleşmesinde ya da karakol komutanlıklarımıza zimmetlenmesinde ya da orada faaliyet gösteren orman teşkilatımıza konuşlandırarak bu konuda biz çözüm bulmaya çalışacağız” dedi.

“Her yangının ardından ders almaya çalışıyoruz, bu yüzden köylülere yangın eğitimi vereceğiz”

Her yangının ardından ders almaya çalıştıklarını ve bu çerçevede köylülere yangın eğitimi verileceğini belirten Vali Çakır, “Aslında Haydarlar köyünde yangının çıktığı noktaya yakın bir bölgede yangın söndürmek için su imkanları da var, vanada bulunuyor. Fakat yangın esnasında vatandaşımız heyecan ve panik halinde olduğu için hayvanlarını da kurtarma telaşında olduğu için biraz da bu tecrübe ile alakalı bir şey. Bu noktada şunu gördük biz, çok hızlı bir şekilde hem muhtarları hem de azalarını hem de köy imamımıza ya da köyümüzün gençlerine yangına müdahaleyle alakalı yoğun bir eğitim faaliyetlerini hayata geçireceğiz. Önümüzdeki hafta itibaren hemen bunun çalışmalarına da başlayacağız. Her bir yangından da ders almaya çalışıyoruz. Ahşap yapılaşmanın çok olması, çok dağınık yerleşmenin olması, eski elektrik tesisatları gibi maalesef değişik unsurlarla bu yangın hadiseleri ne yazık ki bizim Kastamonu’da çok canımızı yakan hadiselerden bir tanesi. Bu olayda da tek tesellimiz can kaybının olmamasıdır. Devlet ve millet olarak el ele vererek vatandaşlarımızı evini, eşyasını, hayvanını tez zamanda yerine koyacağız inşallah. Kısa sürede de inşallah evlerini kaybeden vatandaşlarımızın evlerini yeniden yapacağız” diye konuştu.

“Belirli yaşın üzerindeki vatandaşların evlerinin bacaları temizlenerek, güvenliği sağlanacak”

Elektrik tesisatı kaynaklı yangınları önleme noktasında güzel bir çalışmalarının olduğunu hatırlatan Vali Çakır, “Ancak vatandaşlarımızın bu projeye destek vermezlerse hiçbir projenin başarıya ulaşamayacağını maalesef bir kez daha gördük. Ama ne olursa olsun biz bu konuda yılmadık. Vatandaşımızın kendi otokontrolünü kendisi de sağlaması gerekiyor. Köylerde yaptığımız toplantılarda bunu anlattık. Vatandaşlarımız gereken tedbirleri kendisi aldığı gibi komşularının da tedbirleri almasını sağlamalıdır. Çok geniş bir coğrafya ve çok sayıda yerleşim yerine sahibiz. Biz hiçbir şekilde yılmayacağız. Özellikle elektrikten kaynaklı yangınları bitirmek için çalışacağız” şeklinde konuştu.

"Tüm köylerimizde imece çalışması oluşturacağız"

Elektrik tesisatı kaynaklı yangınlar kadar bacadan kaynaklı yangınlarda da artışlar olduğunun altını çizen Vali Çakır, “Cide ilçemizde yaşanan son yangın maalesef bacadan kaynaklanan bir yangın oldu. Bir vatandaşımız hayatını kaybetti, bir vatandaşımız da yaralandı. Bununla alakalı da İl Jandarma Komutanlığımız ile birlikte yeni bir proje yürütüyoruz. İnşallah seneye sezon başlarken belli bir yaşın üzerindeki bütün vatandaşlarımızın baca güvenliklerini ve temizliklerini jandarmamızın da desteği ile yapacağız. Çalışmalara başladık. Yılsonu itibariyle hem elektrik tesisatı yenileme çalışmalarını hem de baca güvenliğinin sağlanması çalışmalarını devam ettireceğiz. Tüm köylerimizde imece çalışması oluşturacağız. Yangınları önlemek ve gündemimizden tamamen çıkarmak için bu konuyu sürekli işleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Köylerimizde eğitim faaliyetleri yürüteceğiz"

Kastamonuluları yangınlara karşı yürütülen projelere destek vermeye çağıran Vali Çakır, şöyle konuştu:

“İmkanımız olsa da tüm çalışmayı kendimiz yapabilsek. Ama böyle bir imkan yok. Vatandaşlarımız da bize destek olsunlar. Bu konuyu ihmal etmesinler. Bu projeler mal ve can kayıplarının önüne geçebilme adına çok önemli. Doğanyurt ilçemizde meydana gelen yangın köylülerin de desteği ile mevcut yangın vanası sayesinde büyümeden söndürüldü. Birçok köyümüzde yangın vanaları var ama kullanımı ile alakalı eksikler var. Gerekirse köylerimizde eğitim faaliyetleri yürüteceğiz.”

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