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Köy muhtarı domuz yerine arkadaşını vurdu

ÇANAKKALE’NİN BAYRAMİÇ İLÇESİNDE DOMUZ AVINA GİDEN KÖY MUHTARI ARKADAŞINI VURARAK ÖLDÜRDÜ. (BAYRAMİÇ DEVLET HASTANESİ MORGU)

Asayiş 20.10.2020, 16:30
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Köy muhtarı domuz yerine arkadaşını vurdu

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde domuz avına giden köy muhtarı, kazayla arkadaşını vurarak öldürdü.

Bayramiç ilçesine bağlı Togurlu köyünün muhtarı Ömer Gürsoy (60), arkadaşı Ramazan Çalışkan (63) ile birlikte sabah erken saatlerde köye yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunan Küçük İkizcetepe mevkiinde domuz avına çıktı. Bir müddet ormanda gezen iki arkadaş, daha sonra farklı yönlere ayrıldı. Ömer Gürsoy, çalıların arasından bir ses duyduktan sonra tüfeğiyle o yöne doğru ateş etti. Daha sonra ateş ettiği bölgeye giden Gürsoy, arkadaşı Ramazan Çalışkan’ın kanlar içinde yerde yattığını gördü. Ömer Gürsoy, olayı 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, evli ve 2 çocuk babası olan Ramazan Çalışkan’ın öldüğünü belirledi. Talihsiz adamın cansız bedeni Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, muhtar Ömer Gürsoy ise gözaltına alındı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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