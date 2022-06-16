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Köy evlerini sel vurdu

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış etkisini sürdürürken Koçyatağı köyünde ise sel baskını meydana geldi.

Asayiş 16.06.2022, 20:29
Köy evlerini sel vurdu

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış etkisini sürdürürken Koçyatağı köyünde ise sel baskını meydana geldi.

Şuhut ilçesine bağlı Koçyatağı köyünde sel meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Koçyatağı köyünde ikindi saatlerinde başlayan şiddetli yağış sonrasında köy yolları, tarla ve araziler adeta göl haline geldi. Köy sakinleri ise ellerini aldıkları kürekler ile oluşan çamurları bir kenara atarak yol temizliği yaptı.

Koç yatağı sakini Sevim Hendek her yeri su bastığını belirterek ne yapacaklarını bilmediklerini aktardı.

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