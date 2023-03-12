Köy evinde çıkan yangın paniğe neden oldu

Trabzon’un Araklı ilçesi Çukurçayır mahallesinde dün gece bir evde çıkan yangın şiddetli rüzgarın da etkisi ile evin yanındaki ağaçlık alana sıçradı. Yangın mahalle halkının ve itfaiye ekiplerinin çabası ile güçlükle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Çukurçayır mahallesinde Yusuf Artan’a ait evde dün gece henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında alevler tüm evi sararken, evin altındaki ahırda bulunan 6 tane büyükbaş hayvan son anda kurtarıldı. Araklı ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, söndürme çalışmaları şiddetli rüzgar nedeniyle güçlükle ilerledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, rüzgarın etkisiyle beraber yangın evin hemen yanındaki ağaçlık alana da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin gayretli müdahelesi sonucu yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.