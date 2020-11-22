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Kovitli hastaları acı çekmesin diye öldürdü

Cani doktor tutuklandı! Savunmasında, hastaların acı çekmesini önlemek istediğini söyledi.

Asayiş 22.11.2020, 09:13
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Kovitli hastaları acı çekmesin diye öldürdü
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Almanya'nın Essen kentinde görev yapan bir başhekim, yoğun bakımda tedavi gören iki ağır kovid-19 hastasını kasten öldürme suçundan tutuklandı. Doktor savunmasında, hastaların acı çekmesini önlemek istediğini söyledi.
Essen Savcılığı ve Essen Polisi'nden yapılan açıklamada, Essen Kliniği'nde görev yapan 44 yaşındaki başhekimin, hastalarına kasıtlı ve yasa dışı bir biçimde, ölüme yol açan ilaçlar verdiği belirtildi.

BİRİ 47 DİĞERİ 50 YAŞINDA

Yoğun bakım servisinde tedavi gören 47 ve 50 yaşlarındaki iki kovid-19 hastası, 13 ve 17 Kasım tarihlerinde yaşamlarını yitirmişti.
Essen Üniversitesi Kliniği'nden yapılan açıklamada ise, tutuklanan başhekimin geçen şubat ayında göreve başladığı aktarılarak, "Hekimin iki vakada, ölmek üzere olan hastalarına, ölüm sürecini hızlandıracak bir madde verdiği ihtimali üzerinde duruluyor" denildi.

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