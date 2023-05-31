Kovalardan 7,5 ton kaçak nargile tütünü çıktı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir depoyu basan polis ekipleri, depoda bulunan kovaların içerisinde arama yaptı. Yapılan aramada toplamda 7,5 ton bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Derince ilçesindeki bir depoya operasyon düzenlendi. Ekipler, depoda bulunan kovaları inceledi. İncelemede her paketi 500 gram olan 11 bin 100 paketten 5 bin 550 kilo bandrolsüz nargile tütünü, her bir paketi 50 gram olmak üzere 39 bin paketten bin 950 kilo bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi. Toplamda 7 buçuk ton bandrolsüz nargile tütününe el konuldu. Konuya ilişkin gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.