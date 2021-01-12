Kovalamacayla yakalandığı 5 kilometrenin ardından 16 bin TL ceza yedi

Denizli’de dur ihtarına uymayarak polis ekiplerinden kaçan alkollü sürücü yaklaşık 5 kilometre sonra yakalandı. Polis ekiplerine zor anlar yaşatan ve gazetecilere saldırmaya çalışan sürücüye 16 bin TL ceza işlem uygulandı.

Olay, Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesinde meydana geldi. Devriye atan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan 81 KJ 854 plakalı otomobil yaklaşık 5 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı. Polis ekiplerinin etrafını sardığı otomobilden inen sürücü Necati Özbay, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Alkol metreyi üflememek için direnen Özbay, 2.33 promil alkollü çıktı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Özbay hakkında tutulan tutanağı imzalayacağı sırada “Tamam ben dışarı çıktım ama bu ceza mı?” şeklinde sorgulaması dikkatlerden kaçmadı. Polis ekiplerine zor anlar yaşatan Özbay, kendisine soru yönelten basın mensuplarına ise saldırmaya çalıştı.

2 kafadara 22 bin TL ceza

Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan Özbay’ın daha önce alkollü araç kullanma suçundan ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Gözaltına alınan ve 2.33 promil alkollü çıkan Özbay’a trafiği tehlikeye sokma, dur ihtarına uymama, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanma gibi farklı maddelerden ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ile maske kuralına uymaması nedeniyle yaklaşık 16 bin TL ceza işlem uygulandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahsın aracı ise trafikten men edildi.