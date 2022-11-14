Kovalamacayla yakalanan cep telefonu hırsızları tutuklandı

Eskişehir’de telefon hırsızlığı yaptığı belirlenen ve çalıntı motosikletle kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğünce cep telefonu hırsızlığı ihbarı üzerine yapılan çalışmalarda, F.Ö. ve U.Ö. isimli şüpheliler kovalamaca sonucunda yakalandı. Bahse konu cep telefonu yapılan arama sonucunda F.Ö. isimli şüphelinin üzerinden ele geçirildi. Ayrıca, şahısların 2 ayrı dosyadan firari olduğu ve kaçmış oldukları motosikletin de çalıntı olduğu tespit edildi. Şüpheliler çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.