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Kovalamacada yakalanan baz istasyonu hırsızı adliyeye sevk edildi

Bolu’da baz istasyonundan akü çalarken suçüstü yakalanacağını anlayınca otomobiliyle kaçmaya başlayan ve polis ekiplerinin kovalamacasında yakalanan şahıs, adliyeye sevk edildi.

Asayiş 08.09.2021, 16:37
Kovalamacada yakalanan baz istasyonu hırsızı adliyeye sevk edildi

Bolu’da baz istasyonundan akü çalarken suçüstü yakalanacağını anlayınca otomobiliyle kaçmaya başlayan ve polis ekiplerinin kovalamacasında yakalanan şahıs, adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre Aşağısoku Mahallesi’nde bir baz istasyonundan hırsızlık yapılmaya çalışıldığı ihbarını alan polis ekipleri, harekete geçti. Olay yerine giden Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, baz istasyonlarının önüne geldiklerinde istasyonun kapılarını kırarak 5 aküyü çalmak üzere olan E.T., yakalanacağını anlayınca olay yerine geldiği otomobille kaçmaya başladı.


Polis ekiplerinin kovalamacasının ardından durdurulan otomobildeki E.T., gözaltına alındı. Yakalanacağını anlayınca kaçtığını itiraf eden E.T., emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

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