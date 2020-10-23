Kovalamaca sonucu yakalanan araçtan uyuşturucu çıktı
SAMSUN'DA NARKOTİK POLİSİNİN TAKİBİ SONUCU KOVALAMACA SONUCU YAKALANAN ARAÇTA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİRKEN, OLAYLA İLGİLİ 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.
Samsun’da narkotik polisinin takibi ve kovalamacası sonucu yakalanan araçta uyuşturucu madde ele geçirirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi bulunan F.K. ve M.M.S. isimli şahısların şehir merkezine uyuşturucu madde getireceği bilgisi edinilmesi üzerine yapılan çalışmada, şüpheli iki şahsın içinde bulunduğu araç Tekkeköy ilçesinde durdurulmak istedi. Polis ekiplerinden kaçan araç kovalamaca sonucu İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi’nde ele geçirildi. Araçta yapılan aramada 241,50 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili F.K. ve M.M.S. gözaltına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
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