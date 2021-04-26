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Kovalamaca sonrası yakalanan motosikletliye 9 bin TL ceza kesildi

Malatya’da sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden dışarı çıkan motosikletli şahıs çok sayıda polis ekibini peşine takarak kovalamaca sonrası kaza yaptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, sürücüye sokağa çıkma kısıtlaması ve trafik kurallarını ihlalden 9 bin TL para cezası kesildi.

Asayiş 26.04.2021, 02:17
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Kovalamaca sonrası yakalanan motosikletliye 9 bin TL ceza kesildi

Malatya’da sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden dışarı çıkan motosikletli şahıs çok sayıda polis ekibini peşine takarak kovalamaca sonrası kaza yaptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, sürücüye sokağa çıkma kısıtlaması ve trafik kurallarını ihlalden 9 bin TL para cezası kesildi.

Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Evliyaoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri Fuzuli Caddesi mevkiinde bir motosikleti şüphe üzerine durmak istedi. Polisin ’dur’ ihtarına uymayan sürücü ekipler ile kovalamacaya girdi. Yaşanan kovalamacada caddesi üzerinde kaldırıma çarpan motosiklet yola savrulurken, araçta yolcu olarak bulunan O.E. yaralandı.

Yaralı şahıs bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Y.M.’ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etme suçu başta olmak üzere, plakası ve ehliyetsiz motosiklet kullanmak, trafiği tehlikeye düşürmek, ’dur’ ihtarına uymamak gibi suçlardan toplamda yaklaşık 9 bin TL para cezası kesildi.
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