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Kovalama sonucu yakalanan araçta uyuşturucu ve tarihi sikke çıktı

Kayseri’de polis ekiplerinin kovalaması sonucu yakalanan araçta uyuşturucu ve tarihi sikke bulundu.

Asayiş 20.06.2022, 14:58
Kovalama sonucu yakalanan araçta uyuşturucu ve tarihi sikke çıktı

Kayseri’de polis ekiplerinin kovalaması sonucu yakalanan araçta uyuşturucu ve tarihi sikke bulundu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri bir şahsın otomobil ile uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi edindi. İhbarın üzerine harekete geçen ekipler otomobilin yerini tespit etti. Kovalamaca sonucu yakalanan otomobilden bir miktar uyuşturucu, 137 adet sentetik uyuşturucu, 1 adet hassas terazi, 6 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet fişek ve 35 adet tarihi sikke bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, otomobil sürücüsü Ö.T., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

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