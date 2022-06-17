banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Dubleks daire değil uyuşturucu imalathanesi
Dubleks daire değil uyuşturucu imalathanesi
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Kırgızistan’da 6’ncı Türk Filmleri Haftası başladı
Kırgızistan’da 6’ncı Türk Filmleri Haftası başladı
TİM’de Mustafa Gültepe dönemi başladı
TİM’de Mustafa Gültepe dönemi başladı

Kova kova kenevir ekimine jandarma baskını

Aksaray’da müstakil evinin bahçesinde kovalarla kenevir yetiştiren şüpheli jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş 17.06.2022, 10:19
Kova kova kenevir ekimine jandarma baskını

Aksaray’da müstakil evinin bahçesinde kovalarla kenevir yetiştiren şüpheli jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon, Aksaray’ın Gülağaç ilçesinde müstakil bir eve yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, 55 yaşındaki Tavil U. (55) isimli şahsın kenevir yetiştirerek uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, şahsı ve ikametini takibe aldı. Yaklaşık 1 hafta yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri, düzenlediği operasyonla şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda kovalara ekilmiş 57 kök kenevir bitkisi, 350 gram kubar esrar, 3 adet haşhaş kozası, 50 gram kenevir tohumu ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan Tavil U. sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Yorumlar (0)
24°
az bulutlu