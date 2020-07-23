Kötü kokunun sebebi acı durumu ortaya çıkardı

Eskişehir’de, bir iş yerinin depo kısmında erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre; olay Arifiye Mahallesi Özger Sokak’ta yaşandı. Dün akşam saatlerinde sokak üzerinde bulunan bir iş yerine ait depodan yayılan koku nedeniyle çevredekiler, 155 Polis İmdat hattına ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, depoya indiklerinde 55 yaşındaki Metin D.’nin cansız bedeniyle karşılaştı. Ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphesine karşı bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda polis, hayatını kaybeden Metin D.’nin yakınlarının yaklaşık 2 gündür kendisinden haber alamadığını tespit etti.

Öte yandan ilk belirlemelere göre, cinayet şüphesinin olmadığı olayda 55 yaşındaki Metin D.’nin kalp krizine bağlı hayatını kaybettiği öğrenildi.