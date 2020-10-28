Son Dakika
Vali Makas: “Bütün şehitlerimiz ve gazilerimiz, memleketimizin birliğinin ve bütünlüğünün ifadesidir”
Kötü kokular gelince 51 yaşındaki adamın öldüğü ortaya çıktı
ZONGULDAK'TA 51 YAŞINDAKİ AHMET GÜRSOY'UN EVİNDEN KÖTÜ KOKULAR GELİNCE ÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI. CESEDİ OTOPSİ İÇİN HASTANE MORGUNA KALDIRILIRKEN YAKLAŞIK 20 GÜN ÖNCE ÖLDÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR.
Asayiş 28.10.2020, 02:35
2
Zonguldak’ta 51 yaşındaki Ahmet Gürsoy’un evinden kötü kokular gelince öldüğü ortaya çıktı. Cesedi otopsi için hastane morguna kaldırılırken yaklaşık 20 gün önce öldüğü tahmin ediliyor.
Edinilen bilgiye göre 51 yaşındaki Ahmet Gürsoy, bir süre önce Balıkesir’den memleketi olan Zonguldak’a geldi. Gürsoy’un; Rat Mahallesi’ndeki evinden kötü kokular gelmesi üzerine yakınları eve girdi. Ahmet Gürsoy’un cesedi ile karşılaşan yakınları durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler 20 gün önce öldüğü tahmine dilen Gürsoy’un cesedini tabuta koyarak cenaze nakil aracına taşıdı. Yapılacak otopsi ile Ahmet Gürsoy’un kesin ölüm sebebi belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
19°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 28 Ekim 2020
|İmsak
|05:57
|Güneş
|07:22
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:45
|Akşam
|18:14
|Yatsı
|19:34
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Galatasaray
|6
|10
|4. Karagümrük
|6
|8
|5. Çaykur Rizespor
|6
|8
|6. Kasımpaşa
|6
|8
|7. Antalyaspor
|6
|8
|8. Malatyaspor
|6
|8
|9. Göztepe
|6
|7
|10. Erzurumspor
|5
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Beşiktaş
|5
|7
|13. Gaziantep FK
|6
|7
|14. Sivasspor
|5
|7
|15. Hatayspor
|4
|7
|16. Konyaspor
|5
|6
|17. Kayserispor
|5
|6
|18. Trabzonspor
|6
|5
|19. Denizlispor
|6
|5
|20. Gençlerbirliği
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|7
|10
|10. Adanaspor
|7
|9
|11. Akhisar Bld.Spor
|7
|9
|12. Bursaspor
|7
|7
|13. Menemen Belediyespor
|7
|6
|14. Bandırmaspor
|7
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|7
|3
|18. Eskişehirspor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leicester City
|6
|12
|5. Leeds United
|6
|10
|6. Southampton
|6
|10
|7. Crystal Palace
|6
|10
|8. Wolverhampton
|6
|10
|9. Chelsea
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|5
|8
|12. West Ham
|6
|8
|13. Man City
|5
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|6
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Real Madrid
|6
|13
|3. Granada
|6
|13
|4. Villarreal
|7
|12
|5. Atletico Madrid
|5
|11
|6. Cádiz
|7
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Huesca
|7
|5
|18. Celta de Vigo
|6
|5
|19. Levante
|5
|3
|20. Real Valladolid
|7
|3