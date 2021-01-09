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Kosova’yı sel vurdu
Kosova’da şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle birçok yerleşim yeri sular altında kaldı.
Asayiş 09.01.2021, 18:43
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Kosova’da şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle birçok yerleşim yeri sular altında kaldı.Kosova’da son 3 gündür aralıksız devam eden şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde yağışların yol açtığı sel nedeniyle birçok yerleşim yeri ve hektarlarca ekili arazi sular altında kalırken, derelerin taşması sonucu yüzlerce köyde maddi hasar meydana geldi. Sellerden en fazla zarar gören şehir ve köylerin, ülkenin güney ve batı bölümlerinde yer aldığı açıklandı. Can kaybına yol açmayan sel baskınları, maddi hasara neden oldu. Kosova’nın merkezinde yer alan Malişeva kenti ve çevresinde, Mirusha deresinin taşması sonucu gerçekleşen sel baskını nedeniyle kente içme suyu verilemediği duyuruldu. Nehir ve derelerde su seviyesinin yükselmesi durumunda, Kosova Güvenlik Gücü’ne (FSK) bağlı arama kurtarma ekiplerinin vatandaşların yardım etmesi bekleniyor.
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