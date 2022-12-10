Kosova’nın kuzeyinde piroteknik maddeden kaynaklı patlama sesleri

Kosova’nın Mitroviça kentinde şiddetli bir patlama meydana gelirken, patlamanın polis memurlarının yakınına atılan piroteknik maddeden kaynaklandığı açıklandı.

Kosova’nın kuzeyindeki Mitroviça kentinde yerel saatle 10.00 sıralarında meydana gelen şiddetli patlama, endişeye yol açtı. Kosova Polisi Kuzey Bölgesi Müdür Yardımcısı Besim Hoti yerel medyaya yaptığı açıklamada, patlamanın Mitroviça’nın kuzeyinde, Tre Soliterat’ta polis memurlarının yakınına atılan piroteknik maddeden (patlayıcı madde) kaynaklandığını duyurdu.

Sırpların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde gerginlik sürüyor

Kosova polisinin perşembe akşamı itibarıyla ülkenin kuzeyinde Sırpların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde mevcudiyetini artırmaya başlaması, yeni bir gerginliğe neden olmuştu. Sırbistan yönetimi, Brüksel Anlaşması çerçevesinde Priştine yönetiminin ülkenin kuzeyinde polis bulundurmaya hakkı olmadığını savunarak Kosova’yı uluslararası anlaşmaları ihlal etmek ve ülkenin kuzeyini işgal girişiminde bulunmakla suçlamıştı. Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, yanıt olarak Kosova’ya “güvenlik gücü göndermeyi değerlendirdiklerini" açıklamıştı. Brnabic ve Sırp yetkililerin Kosova’ya bin kişilik güvenlik gücü gönderme yönündeki tehditlerine yanıt veren Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ise Sırp polisi ve askerinin Kosova’ya bir daha asla ayak basmayacağını söylemişti.

Eski Cumhurbaşkanı Tadiç: "Sırbistan, Kosova’ya güvenlik gücü gönderemeyecek"

Sırbistan Sosyal Demokrat Partisi lideri ve eski Cumhurbaşkanı Boris Tadiç ise dün Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Sırp liderlerin Kosova’ya güvenlik gücü gönderme tehditlerinin yalan olduğunu belirtmişti. Tadiç, Sırbistan’ın Kosova’ya güvenlik gücü gönderebilmesinin ülkede güvenliği sağlamakla görevli NATO önderliğindeki çok uluslu bir barış gücü olan KFOR’un onayına bağlı olduğunu ve KFOR’un böyle bir hamleye onayının söz konusu olmayacağını ifade etmişti.