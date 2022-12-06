Kosova’nın kuzeyinde patlama ve silah sesleri

Kosova’nın kuzeyinde yer alan ve Sırpların yoğunlukta yaşadığı Mitroviça’da patlama ve silah sesleri sonrası siren sesleri yükseldi. Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, maskeli şahısların belediye seçim görevlilerine ve polise ses bombası ile saldırdığını belirtti.

Kosova’nın kuzeyindeki 4 Belediye Başkanı’nın görevinden istifa etmesi sonrası söz konusu belediyelerde 18 Aralık’ta yapılacak erken yerel seçimler öncesi bölgede gerilim yeniden arttı. Ülkenin kuzeyinde yer alan ve Sırpların yoğunlukta yaşadığı Mitroviça’da patlama ve silah sesleri sonrası siren sesleri yükseldi. Yerel basında çıkan haberlerde, Zveçan Belediyesi’nde siren seslerinin duyulduğu belirtilirken, Avrupa Birliği’nin (AB) EULEX misyonuna bağlı güçlerin Mitrovica kentinin güney ve kuzey yakasını birbirine bağlayan İber Köprüsü’ndeki mevcudiyetini artırdığı aktarıldı.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla yaptığı açıklamada, bugün Kosova’nın kuzeyinde meydana gelen olaylara tepki göstererek, maskeli şahısların belediye seçim görevlileri ve polise ses bombası ve havaya ateş açarak saldırdığını belirtti. Sveçla, "Kosova polisi, bugünkü saldırılara karışan tüm suçluları tespit etmek ve adalete teslim etmek için şimdiden soruşturmalara başladı. Polis, Kosova genelinde güvenliği sağlamak, düzeni ve hukukun üstünlüğünü sağlamak için görevlerine uygun olarak görevlerini sürdürecektir" dedi.

Kosova Polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, "Kosova Merkez Seçim Komisyonu’nun talebi üzerine bugün, Zubin Potok ve Kuzey Mitroviça belediyelerinde, asayişi sağlamakla görevli polisi birimleri, Belediye Seçim Komisyonu yetkililerine, belediye seçim ofislerine kadar eşlik etti” ifadeleri kullanıldı. Sırp protestocuların, Kosova Merkez Seçim Komisyonu yetkililerinin şehirlerdeki belediye seçim komisyonları ofislerinde çalışma yapmalarını engellediğini ve ofislere ses bombaları ile hasar verdiğini belirten polis, söz konusu bölgede siren seslerinin yükseldiğini ifade etti.

Kosova Merkez Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, belediye seçimlerinde görev alacak yetkililerin Kosova Polisi eşliğinde Sırp yetkililerin istifası nedeniyle kapalı olan ofislere gittiği, ancak buraya girişlerinin mümkün olmadığı kaydedildi.

Sırbistan makamları tarafından verilen plakaların Kosova plakalarına dönüştürülmesi konusunda ihtar belgesi vermeyi reddeden Sırp Kosova Emniyet Biriminin Kuzey Bölgesi Müdürü Nenad Djuric’in açığa alınması üzerine, aralarında belediye başkanları, hakim, savcı ve polislerin de bulunduğu çok sayıda Sırp vatandaşı, Kosova kurumlarındaki görevlerinden istifa etmişti.