Kosovalı Sırplar kamyonlarla yolu kapattı

Kosova’nın kuzeyine kurdukları barikatlarda 18 gündür nöbet tutan Kosovalı Sırplar, Kuzey Mitrovica’da bir barikat daha kurdu.

Kosovalı Sırplar, NATO ve Avrupa Birliği’nin (AB) barikatları kaldırma çağrısına kulak vermeyerek, Kuzey Mitrovica’daki Knjaz Milos Sokağı’nı içi taş ve kum dolu kamyonlarla kapattı. Sırp medyasında yer alan haberlere göre, dün gece itibarıyla kurulan barikat, şehir merkezine kurulan ilk barikat olma özelliği taşıyor. Söz konusu barikatın kurulduğu bölgede yayaların geçişine izin verildiği ancak araç geçişleri için tali yolların kullanıldığı aktarıldı.

Kasım ayında görevinden istifa eden eski Sırp polis memuru Dejan Pantic’in gözaltına alınması üzerine 18 gün önce Kosova’nın kuzeyine barikatlar kuran Kosovalı Sırplar, gözaltına alınan Sırpların serbest bırakılmasını ve Kosova Özel Polis Birliği’nin (ROSU) ülkenin kuzeyinden çekilmesini talep ediyor.

Öte yandan, Sırbistan medyasına konuşan Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in dün akşam orduya en yüksek savaş hazırlığında olma emri verdiğini açıkladı.