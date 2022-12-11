Kosova’da saldırganlar polise ateş açtı

Kosova polisi, dün gece ülkenin kuzeyinde yollara barikat kuran suç şebekelerinin 3 ayrı noktada polise açtığı ateşe karşılık verildiğini açıkladı.

Kosova’nın kuzeyinde dün akşam silah sesleri duyuldu. Polis tarafından yapılan açıklamada, çok sayıda yolu trafiğe kapatan gruplardan bazı kişilerin Brnjak sınır geçiş noktasına giden polis memurlarına ateş açtıkları belirtildi. Açıklamada polisin savunma amacıyla karşı ateş açtığı ve bunun üzerine saldırganların bilinmeyen yönlere kaçtıkları kaydedildi. Polis, çok sayıda noktada silah sesleri duyulduğunu belirtirken, olaylarda yaralanan polis bulunup bulunmadığı ise açıklanmadı.

Kosovalı Sırp haber kaynakları ise, Kosova polisinin, zırhlı araçlardan Sırpların yaşadığı köylerde dakikalarca ateş açtıkları iddiasına yer verdi. Kosova’daki en büyük etnik Sırp partisi olan Sırp Listesi’nin Başkanı Goran Rakiç, yaşananların Kosova Başbakanı Albin Kurti’nin Sırplarla nihai hesaplaşma başlatma kararı aldığını gösterdiğini ileri sürdü. Sırp medyasına açıklama yapan Rakiç, Kurti’nin Sırpları Kosova’dan çıkarmak istediğini iddia etti.

Kosova’nın kuzeyindeki son gerginlik, başkent Priştine’nin ülkenin kuzeyinde Sırpların yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki polis mevcudiyetini artırma kararı sonrasında başlamıştı. Kosova yönetimi bu kararı, ülkenin kuzeyinde Sırp olmayan vatandaşların kendilerini güvende hissetmediklerine yönelik beyanlar ve Sırp kökenli polislerin Priştine’yi protesto amacıyla toplu olarak istifalarından doğan boşluğu doldurmak amacıyla almıştı. Karar, Kosova’nın ülkenin kuzeyine polis konuşlandırma hakkı olmadığını savunan Sırbistan’ın sert tepkisine ve Kosova’ya “güvenlik gücü” gönderme yönündeki tehditlere neden olmuştu.