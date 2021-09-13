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Kosova’da muhalefetten biberonlu Covid-19 protestosu

Kosova’da hükümetin Covid-19 salgınını önlemek için aldığı son tedbirler kapsamında kreş ve çocuk yuvalarının kapatılması biberonlarla protesto edildi.

Asayiş 13.09.2021, 19:25
Kosova’da muhalefetten biberonlu Covid-19 protestosu

Kosova’da hükümetin Covid-19 salgınını önlemek için aldığı son tedbirler kapsamında kreş ve çocuk yuvalarının kapatılması biberonlarla protesto edildi.

Kosova’da muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti’nin üyeleri, hükümetin korona virüs (Covid-19) salgınını önlemek için aldığı son tedbirler kapsamında kreş ve çocuk yuvalarının kapatılması nedeniyle gösteri düzenlendi. Hükümetin söz konusu kararı, Başbakanlık binasının merdivenlerine onlarca biberon şişesi yerleştirilerek protesto edildi. Kreş ve çocuk yuvalarının kapatılması kararına karşı çıkan eylemciler, söz konusu kararla çocukların göz ardı edildiği ve kadınların toplumdaki yerinin zayıflatıldığını ileri sürdü. Polis, eylemcilere müdahale etmedi.

Sosyal Demokrat Partisi Sözcüsü Natyra Kuçi yaptığı açıklamada, camilerde ibadetlerine yapılmasına, mitingler düzenlenmesine, gastronomi sektörüne ve diğer birçok hizmet sektörünün çalışmasına izin verilirken, kreş ve çocuk yuvalarının kapatılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Kuçi, hükümetin kadınları eve kapatarak, vaka sayısının azalmasıyla 17 Ekim’de yapılacak belediye seçimlerine yönelik seçim kampanyası yapmayı hedeflediğini savundu.

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