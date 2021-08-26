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Kosova’da kadın cinayetleri protestosunda başbakanlık binasına kırmızı boya atıldı

Kosova’da kadın cinayetlerine karşı protesto düzenleyen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, başbakanlık binasına kırmızı boya fırlattı.

Asayiş 26.08.2021, 17:05
Kosova’da kadın cinayetleri protestosunda başbakanlık binasına kırmızı boya atıldı

Kosova’da kadın cinayetlerine karşı protesto düzenleyen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, başbakanlık binasına kırmızı boya fırlattı.

Kosova’nın başkenti Priştine’de kadın cinayetlerine karşı sivil toplum kuruluşları tarafından protesto yürüyüşü gerçekleştirildi. Başkent Priştine’de caddelerinde pankartlarla yürüyen kadınlar, ülkede kadın cinayetlerinin artmasından hükümeti sorumlu tuttu. Ferizovik şehrinde 18 yaşında bir kızın cinayete kurban gitmesinin ardından hükümete tepkilerin arttığı ülkede protestocular, başbakanlık binasına kırmızı boya fırlatarak kadın cinayetlerinin önüne geçilebilmesi için acil tedbir alınmasını istedi. Protestocular, "Başbakan, ellerinde kan var", "mağduru suçlamanız yeter", "tecavüzcüler cezaevine girsin", "kadın katilleri cezaevine" sloganları da attı. Eylemcilerden Kaltrina Fejzullahu protestoda yaptığı konuşmada, Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca davaları ciddiye almayan tüm hakim, savcı ve polis memurlarının görevden alınmasını talep etti. Hükümetten toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadele için somut bir plan talep ettiklerini kaydeden Fejzullahu, kadın cinayetlerinin ulusal bir acil durum olarak ele alınmasını istedi. Adalet Bakanlığı önünde başlayan yürüyüş, başbakanlık binasına boya fırlatılmasının ardından sona erdi.

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