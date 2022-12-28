Kosova’da gözaltına alınan eski polis Pantic’e ev hapsi
Kosova ile Sırbistan arasında gözaltına alınması gerginliğe yol açan Kosovalı eski Sırp polis memuru Dejan Pantic’in cezası ev hapsine çevrildi.
Kosova ile Sırbistan arasında gözaltına alınması gerginliğe yol açan Kosovalı eski Sırp polis memuru Dejan Pantic’in cezası ev hapsine çevrildi.
Kosovalı eski Sırp polis memuru Dejan Pantic’in gözaltına alınması sonrası ülkenin kuzeyindeki Sırplar gözaltına tepki göstererek, yollara barikatlar kurmuştu. İki ülke arasındaki gerginlik haftalardır devam ederken, Pantic’in cezasının ev hapsine çevrildiği bildirildi.
Pantic’in avukatı Nebojşa Vlaiç yaptığı açıklamada, Pantic’in gözaltı cezasının ev hapsine çevrildiğini doğrulayarak, Kosova polisinin Pantic’i yaşadığı adrese göndermesi gerektiğini kaydetti.
Pantic, 10 Aralık’ta Kosova polisi tarafından gözaltına alınmıştı. Yollara kurulan barikatlar nedeniyle ülkenin güneyine getirilemeyen Pantic, Jarinje yakınlarındaki bir karakolda gözaltında tutuluyordu.