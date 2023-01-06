Kosova’da etnik gerilimi tırmandıran silahlı saldırı

Kosova’nın güneyinde Sırpların yoğun olarak yaşadığı İşterpçe’de (Strpce) yaşanan silahlı saldırıda Noel arifesi kutlaması için evlerine ağaç taşıyan biri çocuk iki Kosovalı Sırp yaralandı. Hareket halindeki araçtan ateş açarak kaçan saldırganın Arnavut olduğuna ilişkin açıklamaların ardından halk, protesto amacıyla İşterpçe - Ferizovik (Urosevac) yolu üzerine barikat kurarak yolu trafiğe kapattı. Kosova polisi, 11 yaşındaki Stefan Stojanovic ve 21 yaşındaki Milos Stojanovic’in yaralandığı saldırının faili olduğundan şüphelenilen 33 yaşındaki A. K. isimli şahsın gözaltına alınarak Ferizovik’te sorguya alındığını açıkladı. Biri elinden, diğeri de omzundan yaralanan Kosovalı Sırplar, Graçanica’da tedavi altına alındı.

Sırbistan, Kosova’yı suçladı

Gelişmenin ardından Sırbistan hükümetinin Kosova’daki ofisinden yapılan açıklamada, yaşanan olayın sorumluluğunun doğrudan Sırp karşıtı bir politika izleyen Başbakan Albin Kurti hükümetine ait olduğu ifade edildi. Saldırganın yerel bir Arnavut olduğu vurgulanan açıklamada, “Bu saldırı doğrudan davranışları ve hamleleriyle Noel’de dahi Sırp kanı dökülmesini isteyen Albin Kurti’nin Sırp karşıtı politikalarının neticesidir. Uluslararası toplumdan acil ve kararlı bir tepki talep ediyoruz. Sırbistan Hükümetinin Kosova Ofisi, yaralılara ve ailelerine gerekli tüm yardımı ulaştıracaktır” denildi.