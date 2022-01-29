Kosova’da elektrik fiyatlarına yapılan zam protestoları devam ediyor

Kosova’da elektrik fiyatlarına yapılan zam halk tarafından protesto edilmeye devam ediyor. Gösteriler sırasında polis ile protestocular arasında arbede yaşandı.

Kosova’da halk elektrik fiyatlarına yapılan zammı protesto etmek amacıyla yeniden sokağa indi. Sosyal Demokrat Partisi (PSD) öncülüğünde düzenlenen protestoya geniş katılım olurken, gösteri başkent Priştine’deki trafiğe kapalı olan Rahibe Teresa Caddesi’ndeki yürüyüş ile başladı. Göstericiler, ellerinde “Siz elektrik fiyatını artırın, biz direnişimizi artıracağız”, “Düşük maaş, yüksek fatura” ve “Elektrik lüks değildir” yazılı pankartlar taşıdı. Göstericiler, sık sık “Kurti yalancı”, “Elektrik zammına hayır” ve “Soyguncularla devlet yürümez” sloganları attı.

Başbakanlık binasına yürüyen göstericilerin binaya girmeye çalışması sonucu binayı koruyan güvenlik güçleri ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Göstericiler, daha sonra ellerindeki ampulleri ve mumları binayı fırlattı.

PSD Başkanı Dardan Molliqaj başbakanlık binası önünde yaptığı konuşmada, Başbakan Albin Kurti hükümetinin dağıtım şirketi KESCO’ya iyilik yaptığını ifade etti. Kurti’nin iki aydır bu şirkete 120 milyon euronun üzerinde para verdiğini iddia eden Molliqaj, “Vatandaşlar asla özgürlüklerini satmayacak ve başkalarına teslim etmeyecektir” dedi.

Başbakan Kurti’yi korkak olarak nitelendiren Molliqaj, elektrik fiyatına yapılan zammın derhal geri çekilmesini talep ederek, hükümetin bu konuda geri adım atmaması durumunda protesto gösterilerinin kontrolden çıkabileceği konusunda uyardı.

Kosova Enerji Düzenleme Kurulu (ZRRE) kısa bir süre önce Kosova’da elektriğe kademeli zam yapılmasını hükümete önermiş, hükümet de bu önerinin destekleneceğini ve elektrikte zamlı tarifenin 1 Şubat’ta yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.