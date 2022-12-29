Kosova ile Sırbistan arasında Merdare Sınır Kapısı’ndaki barikatlar kaldırıldı

Sırbistan’da Kosovalı Sırplara destek amacıyla Kosova sınırındaki Merdare Sınır Kapısı’na giden yol üzerinde kurulan barikatların kaldırılmasıyla geçişler yeniden başladı.

Sırbistan’da Kosovalı Sırplara destek amacıyla Kosova sınırındaki Merdare Sınır Kapısı’na 2 kilometre mesafede yola yerleştirilen kamyon ve traktörlerle kurulan barikatlar kaldırıldı. Kosova ve Sırbistan arasındaki en önemli sınır kapısı konumundaki Merdare’de de barikatların kaldırılmasıyla geçişler yeniden başladı. Yerel basında yer alan haberlerde, ülkenin kuzeyindeki Zubin Potok ve Rudare bölgelerine kurulan barikatların da kaldırılmaya başlandığı belirtilirken, barikatların bir kısmının ilerleyen saatlerde, bir kısmının ise yarın kaldırılacağı ifade edildi.

"Terör devam ederse Kosova’nın kuzeyini sonsuza kadar kapatacağız"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic dün gece saatlerinde yaptığı açıklamada, Kosova ile Sırbistan arasında gerginliğin artmasına yol açan barikatların sabah saatlerinden itibaren kaldırılmaya başlayacağını duyurmuştu. Vucic Kosova yönetimi ve kurumlarını işaret ederek, “Terör devam ederse Kosova’nın kuzeyini sonsuza kadar kapatacağız. Priştine kurumlarını, Kosova’nın bağımsızlığını asla tanımayacağız” demişti. Barikatlar yüzünden Sırpların gözaltına alınmaları durumunda Sırpların arkasında duracaklarını kaydeden Vucic, "Barikatlar kaldırılacak, ancak güvensizlik ortadan kalkmadı" şeklinde konuşmuştu.

Kosova-Sırbistan gerilimi

Kasım ayında görevinden istifa eden eski Sırp polis memuru Pantic, 10 Aralık’ta Kosova polisi tarafından gözaltına alınmış, duruma tepki gösteren Kosovalı Sırplar, Jarinje ve Bernjak sınır geçişlerine kurdukları barikatlarda nöbet tutmaya başlamıştı. Yollara kurulan barikatlar nedeniyle ülkenin güneyine getirilemeyen Pantic, Jarinje yakınlarındaki bir karakolda gözaltında tutulmuştu. Dün verilen karar ile Pantic’in cezası, ev hapsine çevrilmişti.

Kosovalı Sırplar, gözaltına alınan Sırpların serbest bırakılmasını ve Kosova Özel Polis Birliği’nin ülkenin kuzeyinden çekilmesini talep ediyor.