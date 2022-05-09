Koruma altındaki arı kuşlarını öldüren kişiye 8 bin lira ceza

Konya’da nesli tükenmekte olan arı kuşlarını tüfekle öldürüp iş yerinin çatısına iple asan şahsı polis yakaladı. Şüpheliye toplam 8 bin 2 TL idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği Ekipleri meskun mahalde kuş avı ihbarı üzerine harekete geçti. Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan bir iş yerinde yapılan araştırmada, çatı kısmında hayvancılık yapıldığı ve tüfekle öldürülerek ipe asılı vaziyette 4 adet kuş tespit edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile yapılan incelemede koruma altında bulunan ve avlanması yasak olan ve halk arasında arı kuşu olarak da bilinen merops apiaster kuş türü olduğu tespit edildi. 4 adet arı kuşu ve iş yerinde ele geçirilen ruhsatsız av tüfeğine ekiplerce el konularak, iş yeri sahibi S.D.’ye ruhsatsız av tüfeği bulundurmak, meskun mahalde ve izinsiz avlanmak ayrıca koruma altındaki türü avlamaktan toplam 8 bin 2 TL idari para cezası uygulanırken, 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefetten adli işlem başlatıldı.

Yalı kuşlarının renkli bir akrabası olan renkli arı kuşlarının baharın gelmesi ile birlikte Afrika’dan Avrupa’ya göç ettiği ve bu göç yollarından birinin Türkiye olduğu açıklanırken, her üç kuştan birinin göç yolunda hayatını kaybettiği ve nesli tükenmekte olan kuş türünün koruma altına alındığı belirlendi.