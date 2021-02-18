Koruma altındaki altın yağmurcun kuşlarını avladılar

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ve Küre Dağları Milli Park Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen av kontrol faaliyetlerinde koruma altında olan 2 adet ‘altın yağmurcun kuşu’ vurduğu tespit edilen avcılar suçüstü yakalandı.

Bartın’da Küre Dağları Milli Park Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kırsal arazilerde sürdürülen av koruma kontrol faaliyetlerinde 3 kaçak avcı yakalandı. Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Okçular köyünde yapılan av koruma kontrol faaliyeti esnasında 2 adet kaçak avcı suçüstü yakalanırken avcılık belgesi olmadığı anlaşılan avcıların koruma altında olan 2 adet Altın Yağmurcun Kuşu vurdukları tespit edildi. Merkeze bağlı Okçular köyündeki kontrollerde ise avcılık belgesi olmayan 1 avcı avlanırken yakalandı.

Okçular köyünde koruma altında olan altın yağmurcun kuşlarını vurdukları tespit edilen şahıslar hakkında; koruma altında olan hayvanları avlamak, avcılık belgesi olmadan avlanmak, av yasağına kapalı günde avlanmaktan idari para cezası uygulanacağı ve şahısların avda kullandıkları ruhsatsız tüfeklere el konulduğu öğrenildi.

Mekeçler köyünde yakalanan şahıs hakkında ise; avcılık belgesi olmadan avlanmak, ava kapalı günde avlanmak ve takozsuz silah kullanmaktan idari para cezası uygulanacağı, ayrıca avda kullanılan yarı otomatik av tüfeğine el konulduğu öğrenildi.