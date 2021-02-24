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Korsan taşımacılıktan işlem yapılınca çılgına döndü

Tokat’ta trafik polislerinin korsan taşımacılıktan işlem yaptığı şahıs, aracının çekilmesine tepki gösterdi.

Asayiş 24.02.2021, 14:12
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Korsan taşımacılıktan işlem yapılınca çılgına döndü

Tokat’ta trafik polislerinin korsan taşımacılıktan işlem yaptığı şahıs, aracının çekilmesine tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinde trafik ekipleri gelen bir ihbar üzerine bir otomobili durdurdu. Korsan taşımacılık yaptığı ileri sürülen şahsa işlem yapmak isteyen polis ile sürücü arasında tartışma yaşandı. Korsan taşımacılık yapmadığını ileri süren İbrahim Ateş (38), aracını yanında bulunan kişiye satmaya götürdüğünü ileri sürdü. Otomobilin çekilmesine izin vermeyen şahıs ile polis arasında yaşanan sözlü tartışma ise gerginliğe dönüştü. Bir süre sonra sakinleştirilen şahsın otomobili çekiciye konularak otoparka çekildi. Şahsa korsan taşımacılıktan işlem yapılarak otomobili 60 gün süre ile trafikten men edildi. Sigortasız araç kullanmak ve korsan taşımacılıktan şahsa 6 bin 844 lira para cezası uygulandı.

Otomobil sahibi İbrahim Ateş, korsan taşımacılık yapmadığını ileri sürerek, “Otomobilim sarı olduğu için korsan taksi olarak uygulama yapıyor. Ama içindeki arabaya binen insanı arabaya sattığım kişi. Şimdi arabam bağlandı. Bu arabada taksimetre yok hiçbir şey yok. Arabanın sarı olması demek korsan taksi olması değil” ifadelerini kullandı.

Otomobili internetten gören bir arkadaşına almak için baktığını ileri süren Fatih Akın ise, “Ben müşteri değilim, arabayı almaya gidiyorduk. Aracı internette gördüm o yüzden aradık. Zaten alıcı kişi Elazığ’dan arkadaşımız gelecek. Sadece benden araca bakmamı rica etti. Ben de geldim bakacaktım ama maalesef olmadı” diye konuştu.
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