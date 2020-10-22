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Korsan taksiciye çifte ceza
ADANA’DA KORSAN TAKSİCİLİK YAPTIĞI BELİRLENEN BİR SÜRÜCÜYE HEM YAŞ HADDİNİ AŞTIĞI HEM DE KORSAN TAKSİCİLİK YAPTIĞI İÇİN CEZA VERİLİP TAKSİ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.
Asayiş 22.10.2020, 09:55
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Adana’da 66 yaşındaki taksici hem yaş haddini aştığı hem de korsan taksicilik yaptığı için ceza verilip aracı trafikten men edildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri uygulama yaptıkları sırada bir taksiden şüphelenip durdurdu. Yapılan evrak kontrolünde taksinin korsan olduğu belirlendi. Bu nedenle sürücü Mehmet E.’ye para ceza ve taksi 2 ay trafikten men edildi. Ayrıca yapılan kimlik kontrolünde sürücünün 66 yaşında olduğu belirlenerek taşıma kanununa göre en fazla 65 yaşında olması gerektiği için 7 bin 653 lira da para cezası kesildi.
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