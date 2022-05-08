Korsan taksici, aracına aldığı müşteri sivil polis çıkınca yakayı ele verdi

Antalya’da korsan taksicilik yapan bir sürücü, müşteri kılığına giren sivil polisi götürürken uygulama noktasında suçüstü yakalandı. 2 ay aracına el konulup 9 bin 125 TL para cezasına çarptırılan sürücü, "Korsan taksici olduğum doğru değil. Yardımseverliğin cezasını çekiyorum. Para istediğim asılsız. Arkadaş otostop yapıyordu ben de aldım" sözleriyle kendini savundu.

Olay, Konyaaltı ilçesi Batı Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik timleri, il merkezinde korsan taksi işi yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. İsmi açıklanmayan sivil polis, internet üzerinden temin ettiği telefon numarasını arayarak taksiye ihtiyacı olduğunu belirtti. Kısa süre sonra Konyaaltı ilçesine gelen 81 FJ 007 plakalı araç ile gelen sürücü Erdoğan U.A., Antalya Havalimanı’na gitmek isteyen müşteri kılığındaki polisle 140 TL karşılığında anlaştı. Bu sırada araçtaki sivil polis, hareketli konumu ekiplerle paylaştı. Güzergah bilgisini alan trafik timleri ise araç trafiğini tek şeride düşürdü. Çok geçmeden uygulama noktasına gelen sürücü, ekipler tarafından araçtan indirildi.

9 bin 125 TL para ceza

Polis ekiplerini karşısında görünce şaşıran sürücü kendisine ceza yazılmaması için dil döktü. Polis ekipleri şahsa korsan taksicilik suçundan 9 bin 125 TL para cezası kesti. Araç ise 2 ay trafikten men edilerek çekici aracılığıyla Yediemin otoparkına çekildi.

"Yardımseverliğin cezasını çekiyorum"

Suçlamaları kabul etmeyen sürücü, “Yapmayın etmeyin. Gözünüzü seveyim. Götürmeyeyim mi memur bey. Pazar yerinin yanında aldım. Korsan taksici olduğum doğru değil. Yardımseverliğin cezasını çekiyorum. Para istediğim asılsız. Arkadaş otostop yapıyordu ben de aldım” diyerek, kendini savundu.

İşlemlerinin ardından polisin taksi isteğini geri çeviren sürücü, çevre yolundan yaya olarak ayrıldı.

Ehliyetsiz korsan taksi sürücüsüne ceza yağdı

Öte yandan, dün akşam saatlerinde ise yine korsan taşımacılık yapan 07 AND 853 plakalı aracı da durduran ekipler, sürücünün ehliyetsiz olduğunu belirledi. Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmak ve korsan taşımacılık yapmak suçlarından toplamda 12 bin 799 TL para cezası kesildi, araç trafikten 2 ay men edildi.