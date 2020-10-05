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“Korsan durak” çetesi operasyonunda ele geçirenler dikkat çekti

İSTANBUL’DA TAKSİ DURAKLARINI BASKI ALTINA ALAN SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ. OPERASYON ANI POLİS KAMERASINA YANSIYAN SORUŞTURMADA ELE GEÇİRENLER ARASINDA ÜZERİNDE ‘KAS GEVŞETİCİ’ YAZILI SOPA DİKKAT ÇEKTİ.

Asayiş 05.10.2020, 11:27
“Korsan durak” çetesi operasyonunda ele geçirenler dikkat çekti

İstanbul’da taksi duraklarını baskı altına alan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Operasyon anı polis kamerasına yansıyan soruşturmada ele geçirenler arasında üzerinde ‘kas gevşetici’ yazılı sopa dikkat çekti.

Esenyurt’ta 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın ardından İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, taksi duraklarını baskı altına alan suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlemişti. İstanbul merkezli olmak üzere 2 Ekim’de Ankara ve Bursa‘da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Eş zamanlı operasyonda, Ali Ziver Ç.’nin elebaşılığını yaptığı çeteye mensup 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kavgada kullanılan sopalarda ‘kas gevşetici’ ibaresi dikkat çekti

Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen ruhsatsız tabanca ile 88’i bu silahlara ait olmak üzere 138 fişek ve kavgada kullanılan sopaların emniyette sergisi yapıldı. Üzerinde ‘kas gevşetici’ yazılı bir sopa dikkat çekerken, 23 kişinin bu olaylarda ‘mağdur’ olarak ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

Gözaltındaki çete lideri Ali Ziver Ç. ve adamlarının İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorguları bu sabah tamamlandı. Polisteki ifade işlemleri tamamlanan bu kişilerden 18’inin sabah saatlerinde adliyeye sevk edildiği belirtildi.

Şüphelilerin, daha önceki polisiye soruşturmalardan tehdit’, ‘yağma’ ‘işkence’ ve ‘zorla çek-senet imzalatma’ gibi çıkar amaçlı kayıtları olduğu kaydedildi. Ayrıca çeteye liderlik yapan Ali Ziver Ç.’nin, ‘silahlı terör örgütü üyeliğinden’ kaydı olduğu ve 29 ayrı olaydan dosyası bulunduğu ileri sürüldü.

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