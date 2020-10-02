Koronaya inat maskesiz mesafesiz asker eğlencesi
TÜM YASAK VE UYARILARA RAĞMEN ANTALYA’DA BİR GRUP GENÇ ALT GEÇİTTE MASKESİZ SOSYAL MESAFESİZ ASKER UĞURLAMASI YAPTI.
Tüm yasak ve uyarılara rağmen Antalya’da bir grup genç alt geçitte maskesiz sosyal mesafesiz asker uğurlaması yaptı.
Yeni tip Korona virüs(Kovid-19) önlemleri kapsamında bir süre önce İçişleri Bakanlığı, pandemiyi kontrol edebilmek için asker eğlenceleri, konvoy ve sokak düğünlerine kısıtlama getirmişti. Bu kısıtlamaya aldırış etmeyen bir grup genç otogar alt geçidinde araçlarını durdurup kısa süreli asker eğlencesi yaptı. Maskesi olmayan gençler askere gidecek genci defalarca havaya attı. Sosyal mesafenin de ihlal edildiği eğlence bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Gençlerin eğlencesine diğer sürücüler de klakson çalarak destek verdi. Alt geçitte trafiği kapatıp bir süre eğlenen gençler daha sonra otogara doğru yollarına devam etti.
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