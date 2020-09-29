banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Transfer anlaşması neredeyse tamam!
Transfer anlaşması neredeyse tamam!
Hasan Sabbah kimdir?
Hasan Sabbah kimdir?
Edin Visca Fenerbahçe'ye mi geliyor?
Edin Visca Fenerbahçe'ye mi geliyor?
Nusret’e twerk yaptı, sevgilisi mekanı bastı!
Nusret’e twerk yaptı, sevgilisi mekanı bastı!

Koronalı vatandaş market alışverişinde yakalandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde korona virüse yakalandığı için evinde karantina altında olan bir kişi, karantina kurallarını hiçe sayarak markete gidince Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

Asayiş 29.09.2020, 10:37
Koronalı vatandaş market alışverişinde yakalandı

Şuhut TOKİ evlerinde ikamet eden Osman S., korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine evde karantinaya alındı.

Osman S. karantina kurallarını dikkate almayarak, sitede bulunan bir markete gitti. Vatandaşın korona virüs hastası olduğunu öğrenen market çalışanları durumu acil bir şekilde güvenlik güçlerine ihbar etti. Gelen polis ekipleri Osman S.'ye 3 bin 150 lira idari para ceza uygularken, hasta daha sonra 112 Acil Servis ekipleri tarafından Afyonkarahisar KYK yurduna yerleştirildi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
24°
açık
Namaz Vakti 29 Eylül 2020
İmsak 05:27
Güneş 06:52
Öğle 12:59
İkindi 16:18
Akşam 18:57
Yatsı 20:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Antalyaspor 3 7
5. Hatayspor 3 7
6. Erzurumspor 3 6
7. Göztepe 3 5
8. Fenerbahçe 3 5
9. Konyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Malatyaspor 3 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Tuzlaspor 3 7
3. Ankara Keçiörengücü 3 7
4. İstanbulspor 3 6
5. Altınordu 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Adanaspor 3 5
8. Altay 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Bandırmaspor 3 4
11. Giresunspor 3 4
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 3 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Liverpool 3 9
3. Everton 3 9
4. Aston Villa 2 6
5. Arsenal 3 6
6. Crystal Palace 3 6
7. Leeds United 3 6
8. Tottenham 3 4
9. Chelsea 3 4
10. Newcastle 3 4
11. West Ham 3 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Sheffield United 3 0
20. Fulham 3 0
Takımlar O P
1. Real Betis 3 6
2. Granada 3 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Celta de Vigo 3 5
5. Valencia 3 4
6. Real Madrid 2 4
7. Getafe 2 4
8. Villarreal 3 4
9. Atletico Madrid 1 3
10. Barcelona 1 3
11. Sevilla 1 3
12. Levante 2 3
13. Osasuna 3 3
14. Athletic Bilbao 2 3
15. Cádiz 3 3
16. Huesca 3 2
17. Real Valladolid 3 2
18. Eibar 3 1
19. Deportivo Alaves 3 1
20. Elche 1 0