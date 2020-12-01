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Koronadan ölen muhtar son yolculuğuna uğurlandı

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesinin muhtarı Raşit Alan son yolculuğuna uğurlandı.

Asayiş 01.12.2020, 15:13
Koronadan ölen muhtar son yolculuğuna uğurlandı
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Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesinin muhtarı Raşit Alan son yolculuğuna uğurlandı.

Koronavirüsle mücadele devam ediyor. Vak’alar her gün artarak devam ederke,n buna yakalananlardan bazıları hayatlarını kaybediyor. Bunlardan bir ide Mahmudiye Mahallesi Muhtarı Raşit Alan. Alan geçtiğimiz günlerde yaptığı test sonucu koronaya yakalandığını öğrendi. Bunun üzerine durumu ağırlaşan muhtar İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaklaşık iki haftadır tedavisi süren Reşit Alan koronaya yenik düştü. Ölüm haberi hem ailesini hem de sevenlerini yasa boğdu. Hayatını kaybeden Muhtar Raşit Alan öğle namazının ardından Mahmudiye Mezarlığı önünde sosyal mesafe kurallarına uyularak cenaze namazı kılındı. Raşit Alan Mahmudiye Mezarlığına defnedildi.
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