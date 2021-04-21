banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
KOSGEB'den dev kredi anlaşması
KOSGEB'den dev kredi anlaşması
Bakan Selçuk'tan sınav tarihlerine ilişkin açıklama
Bakan Selçuk'tan sınav tarihlerine ilişkin açıklama
Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri
Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri
iMac'ler renklendi, M1 çipli iPad Pro'lar ilgi odağı oldu
iMac'ler renklendi, M1 çipli iPad Pro'lar ilgi odağı oldu

Koronada eğlence mekanlarına şok operasyon: 31 kişiye 107 bin lira ceza

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde korona virüs kısıtlamalarına rağmen açık bulunan 2 eğlence mekanında 31 kişiye 107 bin 260 TL para cezası kesildi.

Asayiş 21.04.2021, 10:23
4
Koronada eğlence mekanlarına şok operasyon: 31 kişiye 107 bin lira ceza

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde korona virüs kısıtlamalarına rağmen açık bulunan 2 eğlence mekanında 31 kişiye 107 bin 260 TL para cezası kesildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Ekiplerince Çorlu ilçesinde 12 işyeri denetlendi. Denetimlerde açık olan 2 eğlence mekanında bulunan 31 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanununu kapsamında 107 bin 260 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca işyerinde çalışan şahısların kimlik bildirimlerinin ve canlı müzik ruhsatlarının olmadığı anlaşılarak tutanak tutularak idari süreç başlatıldı.
banner478
Yorumlar (0)
15°
az bulutlu