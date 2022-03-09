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Korona yalanıyla inanılmaz dolandırıcılık

Adana’da bir müteahhit 1 ay önce evlendiği eşi tarafından dolandırıldığını ileri sürdü. Eşine ‘Annem korona virüse yakalandı. Eve gelme’ diye mesaj atan kadın, 150 bin lira değerindeki düğün altınlarını ve evdeki su ısıtıcısına varana kadar bütün eşyaları alıp eşi hakkında da ‘Beni darp etti’ diyerek suç duyurusunda bulunup kayıplara karıştı. Eşinden şikayetçi olan adam, şimdi kara kara ne yapacağını düşünüyor.

Asayiş 09.03.2022, 10:38
Korona yalanıyla inanılmaz dolandırıcılık

Adana’da bir müteahhit 1 ay önce evlendiği eşi tarafından dolandırıldığını ileri sürdü. Eşine ‘Annem korona virüse yakalandı. Eve gelme’ diye mesaj atan kadın, 150 bin lira değerindeki düğün altınlarını ve evdeki su ısıtıcısına varana kadar bütün eşyaları alıp eşi hakkında da ‘Beni darp etti’ diyerek suç duyurusunda bulunup kayıplara karıştı. Eşinden şikayetçi olan adam, şimdi kara kara ne yapacağını düşünüyor.

2 çocuk babası müteahhit Mehmet Esen (41), geçen Ocak ayında Neslihan C. (39) isimli kadınla evlendi. Düğünden yaklaşık 1 hafta sonra Esen, eşinin annesi Selma C.’nin hasta olduğunu öğrendi ve merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’ndeki evine getirdi. İddiaya göre, 6 Şubat’ta ise eşi Mehmet Esen’e, ‘Annem korona virüse yakalandı. Eve gelme’ diye mesaj attı.

Esen de bunun üzerine otelde kalmaya başladı. 8 Şubat’ta ise Esen, kıyafetlerini değiştirmek için evine gitti ancak 150 bin lira değerindeki düğün altınlarını ve koltuk, yatak, beyaz eşyalar, perde, halı ve su ısıtıcısına varana kadar bütün eşyaların olmadığını fark etti.

Hemen eşini arayan adam eşine de ulaşamayınca dolandırıldığını anladı. Oturduğu lüks sitenin güvenliğine giden Esen, ikinci şokunu da burada yaşadı. Güvenlik görevlisi, L. isimli kadın, ‘Eşiniz size haber vermemem gerektiğini söyledi. Buraya taşıma firması geldi ve bütün eşyaları götürdü’ dedi.

Bunun üzerine eşinin akrabalarına da ulaşmaya çalışan ancak o kişiler tarafından da engellenen Esen, eşinden şikayetçi olmak için karakola gitti.

Karakola gitti gözaltına alındı

Ancak karakola gittiği sırada Esen, polisler tarafından ‘Eşini darp etmişsin’ denilerek gözaltına alındı. Gerçeği polislere anlatan Esen, daha sonra serbest kalıp eşi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Eşine ulaşamayan Mehmet Esen, avukatı aracılığıyla da boşanma davası açtı.

“İnsanların umudunu çalıyorlar”

Başından geçen olayı İHA muhabirine anlatan Mehmet Esen, “Annesini rahatsız diye evime getirdim. Özel hastaneye götürüp tedavisini yaptırdım ve bana ‘Annem korona virüse yakalandı. Eve gelme’ diye mesaj attı. Bu tabi hep planmış. Eve 1-2 gün gelmedim. Daha sonra geldiğimde ise bütün eşyalarımın çalındığını fark ettim. Benim en çok zoruma giden insanın umudunu alıp giden ve hiçbir şey olmamış gibi karakola gidip ifade verip geri çıkması. Evde olmadığım halde ‘Beni darp etti’ diyerek birde beni gözaltına aldırıyor” diye konuştu.

“300-400 bin liralık zararım var”

2 kızının tenis raketlerinin bile çalındığını öne süren Esen, “2 kızımın yatağı, tenis raketleri, rahmetli annemin tabaklarını, resimlerini bile almışlar. İnanamıyorum, halen şaşkınım. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Boşanma davası açtım. Şu an halen kendisine ulaşamıyorum. Ailesine ulaştım ama onlarda beni engelledi. Şu an boşanma davası sürüyor. Bu kadının yakalanıp gerçeğin açığa çıkmasını istiyorum. Bu tarz olaylar moda haline gelmiş. Evlendikten 1 hafta sonra bütün eşyaları alıp gidiyor, daha sonra da ‘Bana hediye etti’ deyip çıkıp gidiyorlarmış. 300-400 bin liraya yakın dolandırıcılık var. İnsan ayrılıyorsa da adabıyla ayrılır” ifadelerini kullandı.

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