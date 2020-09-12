banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Malatya'da 3,6 şiddetinde deprem oldu.
Malatya'da 3,6 şiddetinde deprem oldu.
Josef De Souza bugün imza için geliyor!
Josef De Souza bugün imza için geliyor!
Galatasaray sezona galibiyetle başladı
Galatasaray sezona galibiyetle başladı
Navid Afkari: İranlı güreşçi uluslararası tepkilere rağmen idam edildi
Navid Afkari: İranlı güreşçi uluslararası tepkilere rağmen idam edildi

Korona virüsü hiçe sayan 12 kişiye para cezası

KIRIKKALE’NİN AHILI KÖYÜNDE KAHVEHANEDE OYUN OYNADIĞI TESPİT EDİLEN 12 KİŞİYE, TOPLAMDA 4 BİN 704 TÜRK LİRASI İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.

Asayiş 12.09.2020, 22:35
3
Korona virüsü hiçe sayan 12 kişiye para cezası

Kırıkkale’nin Ahılı köyünde kahvehanede oyun oynadığı tespit edilen 12 kişiye, toplamda 4 bin 704 Türk lirası idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri, Ahılı köyünde yaptığı devriye sırasında H.Ş.’ye ait kahvehanede oyun oynandığını tespit etti. Kişilerin sosyal mesafeye uymadığı ve maske takmadığı görülürken aralarında kahvehane sahibinin de bulunduğu 12 kişiye, toplamda 4 bin 704 lira idari para cezası uygulandı.

Yorumlar (0)
banner378
24°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 13 Eylül 2020
İmsak 05:09
Güneş 06:36
Öğle 13:05
İkindi 16:37
Akşam 19:24
Yatsı 20:46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Göztepe 1 3
2. Karagümrük 1 3
3. Galatasaray 1 3
4. Alanyaspor 1 3
5. Fenerbahçe 1 3
6. Ankaragücü 0 0
7. Antalyaspor 0 0
8. Erzurumspor 0 0
9. Beşiktaş 0 0
10. Gençlerbirliği 0 0
11. Hatayspor 0 0
12. Başakşehir 0 0
13. Kasımpaşa 0 0
14. Kayserispor 0 0
15. Konyaspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Çaykur Rizespor 1 0
18. Gaziantep FK 1 0
19. Sivasspor 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Altınordu 1 3
2. Ümraniye 1 3
3. Ankara Keçiörengücü 1 3
4. Ankaraspor 1 3
5. Adana Demirspor 0 0
6. Adanaspor 0 0
7. Akhisar Bld.Spor 0 0
8. Altay 0 0
9. Balıkesirspor 0 0
10. Bursaspor 0 0
11. Giresunspor 0 0
12. Samsunspor 0 0
13. Tuzlaspor 0 0
14. İstanbulspor 0 0
15. Bandırmaspor 1 0
16. Boluspor 1 0
17. Eskişehirspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Newcastle 1 3
3. Liverpool 1 3
4. Crystal Palace 1 3
5. Aston Villa 0 0
6. Brighton 0 0
7. Burnley 0 0
8. Chelsea 0 0
9. Everton 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Sheffield United 0 0
14. Tottenham 0 0
15. West Bromwich 0 0
16. Wolverhampton 0 0
17. Leeds United 1 0
18. Southampton 1 0
19. West Ham 1 0
20. Fulham 1 0
Takımlar O P
1. Granada 1 3
2. Osasuna 1 3
3. Celta de Vigo 1 1
4. Eibar 1 1
5. Atletico Madrid 0 0
6. Barcelona 0 0
7. Deportivo Alaves 0 0
8. Elche 0 0
9. Getafe 0 0
10. Huesca 0 0
11. Levante 0 0
12. Real Betis 0 0
13. Real Madrid 0 0
14. Real Sociedad 0 0
15. Real Valladolid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Valencia 0 0
18. Villarreal 0 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Cádiz 1 0