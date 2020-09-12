Korona virüsü hiçe sayan 12 kişiye para cezası

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KIRIKKALE’NİN AHILI KÖYÜNDE KAHVEHANEDE OYUN OYNADIĞI TESPİT EDİLEN 12 KİŞİYE, TOPLAMDA 4 BİN 704 TÜRK LİRASI İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.
Asayiş 12.09.2020, 22:35
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Kırıkkale’nin Ahılı köyünde kahvehanede oyun oynadığı tespit edilen 12 kişiye, toplamda 4 bin 704 Türk lirası idari para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri, Ahılı köyünde yaptığı devriye sırasında H.Ş.’ye ait kahvehanede oyun oynandığını tespit etti. Kişilerin sosyal mesafeye uymadığı ve maske takmadığı görülürken aralarında kahvehane sahibinin de bulunduğu 12 kişiye, toplamda 4 bin 704 lira idari para cezası uygulandı.
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