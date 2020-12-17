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Korona virüsten ölenlerin cenazeleri yüksek fiyatla yıkanıyor iddiasına soruşturma
Balıkesir’in Edremit ilçesinde korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazelerinin, dışarıdan gelen bazı kişiler tarafından yüksek ücretlerle yıkandığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.
Asayiş 17.12.2020, 09:05
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Edremit Devlet Hastanesi morgu gasilhanesinde, bazı kişilerin görevli olmadıkları halde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin cenazelerini yüksek fiyatlar isteyerek yıkadıkları ve vatandaşlardan para talep ettikleri iddiaları üzerine Edremit Kaymakamlığı harekete geçti. İddiaların ortaya atılmasının ardından Edremit Kaymakamlığı, Balıkesir Valiliğinin bilgisi dahilinde soruşturma başlattı. Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal da iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, "Konu henüz net değil, araştırıyoruz. Arkadaşlarımız konuyu titizlik ile inceleyecek" ifadesini kullandı.
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