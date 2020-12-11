Korona virüsten ölen babası için toplu yemek verdi

Alanya'da esnaf olan M.K. geçen hafta, korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden babası R.K. için iş yerinin önünde mevlit okutup, yemek verdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen düzenlenen mevlide onlarca kişi katıldı. Görüntüleri sosyal medyada yayınlanan mevlitte kalabalığın maske ve mesafe kurallarına uymadıkları da görüldü.

Alanya Kaymakamlığı mevlide katılanları tespit edip, korona virüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza uygulamak üzere inceleme başlattı.

Vatandaşlar duruma tepki gösterdi

Alanyalılar da yaşanılana tepki gösterdi. Haşim Bahadır, "Sağlığımıza, çevremize dikkat etmemiz lazım. Bu süreci birbirimizi kontrol ederek, mesafe koyarak, maskemizi kullanarak atlatmamız gerek. Tamam mevlidini okut, ben de zamanında anneme babama okuttum ama şu ortamda okutulmaz. Kaymakam beyi tebrik ediyorum araştırma yaptığı için, herkese örnek olsun" dedi.

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