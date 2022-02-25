Korona virüsten hayatını kaybeden Ağrılı piyade teğmen gözyaşları arasında toprağa verildi

Ağrılı Piyade Teğmen Sidar Aktepe, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Artvin’de görev yapan Piyade Teğmen Sidar Aktepe, izin için geldiği memleketi Ağrı’da korona virüse yakalandı. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gördüğü 5 günlük tedavinin ardından Erzurum’a kaldırılarak burada 2 gün tedavi gören Aktepe tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ambulansla Ağrı’ya getirilen askerin cenazesi Nurettin Atmaca Üniversite Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Aşağı Yoldüzü köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Aktepe’nin cenaze törenine Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan, 12’nci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Vekili Albay Serhat Kasalak, Cumhuriyet Başsavcısı Mehdi Can, AİÇÜ Rektörü Abdulhalik Karabulut, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve protokol üyeleri katıldı.