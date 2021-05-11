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Korona virüse yenik düşen down sendromlu Ercan, doğum gününde defnedildi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde down sendromlu Ercan Saman, doğum gününde korona virüse yenik düştü.

Asayiş 11.05.2021, 09:44
Korona virüse yenik düşen down sendromlu Ercan, doğum gününde defnedildi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde down sendromlu Ercan Saman, doğum gününde korona virüse yenik düştü.

15 gün önce korona virüs testi pozitif çıkan down sendromlu Ercan Saman (32) sağlık durumu 1 hafta önce kötüye gidince İnegöl Devlet Hastanesi Pandemi servisinde tedavi altına alındı.

10 Mayıs 1989 yılında dünyaya gelen down sendromlu Ercan Saman(32), 9 Mayıs’ı 10 Mayıs’a bağlayan gece hayatını kaybetti.

Ercan’ın cenazesi doğum gününde öğle namazına müteakip Kavaklaraltı Mezarlığı’nda defnedildi.
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