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Korona virüs testi pozitif çıkan iki pazarcı, satış yaparken yakalandı

İzmir’in Torbalı ilçesinde korona virüs testi pozitif çıkan iki esnaf, pazarda satış yaparken zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Pazarcılara kişi başı 3 bin 400 lira para cezası yazıldı.

Asayiş 21.09.2021, 12:53
Korona virüs testi pozitif çıkan iki pazarcı, satış yaparken yakalandı

İzmir’in Torbalı ilçesinde korona virüs testi pozitif çıkan iki esnaf, pazarda satış yaparken zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Pazarcılara kişi başı 3 bin 400 lira para cezası yazıldı.

Torbalı Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, dün Torbalı Mahallesi’nde kurulan pazar yerinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde İçişleri Bakanlığı Salgın Denetim Uygulaması (İSDEM) üzerinden sorgulama sonucunda iki pazarcı esnafının korona virüs testinin pozitif olduğu ortaya çıktı. Test sonuçları pozitif olmasına rağmen pazarda tezgah açıp, satış yapan iki satıcı için zabıta, durumu emniyet yetkililerine bildirdi. İdari ve adli işlem başlatılıp tezgahında bulunan ürünlere el konulan pazarcılar evlerine gönderildi.

Kişi başı 3 bin 400 lira ceza

Öte yandan, test sonuçları pozitif olmasına rağmen pazarda tezgah açan pazarcılara, kişi başı 3 bin 400 lira para cezası yazıldığı öğrenildi. Pazarcılar hakkında işlem başlatılacağı da bildirildi. Pazarcılardan alışveriş yapanların test yaptırması çağrısında bulunuldu.

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