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Korona virüs tedbirlerine uymayan 850 kişiye ceza yağdı

KORONA VİRÜS TEDBİRLERİNE UYMAYAN 850 KİŞİYE CEZA YAĞDI

Korona virüs tedbirlerine uymayan 850 kişiye ceza yağdı

KORONA VİRÜS TEDBİRLERİNE UYMAYAN 850 KİŞİYE CEZA YAĞDI

12 Mayıs 2020 Salı 15:09
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Korona virüs tedbirlerine uymayan 850 kişiye ceza yağdı

Kırıkkale’de korona virüs tedbirleri kapsamında son bir hafta içerisinde kolluk kuvvetlerince kent genelinde yapılan denetimlerde insan sağlığını hiçe sayan 850 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale’de vatandaşlar, havaların ısınmasıyla birlikte vakitlerinin birçoğunu dışarıda geçirmeye başladı. Bunun üzerine Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, korona virüs salgınının etkisini azaltmak ve halkın sağlığını korumak amacıyla denetimlerine ağırlık verdi. Kent genelinde insan yoğunluğunun olduğu alanlarda devriye yapan polis ve jandarma ekipleri, tek tek kimlik kontrolü yaparak kurallara uymayan 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı olan vatandaşlar hakkında tutanak tuttu. Ekipler, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları noktasında da sık sık uyardı.

Kırıkkale Valiliğince yapılan açıklamada, son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde 65 yaş ve üstü 73, 20 yaş altı 145, park bahçe ve mesire alanı yasağına uymayan 156, sosyal mesafe kuralına uymayan 379 ve kumar oynayan 11 kişi olmak üzere toplam da 850 kişiye idari yaptırım tutanağı tanzim edildiği bildirildi.

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