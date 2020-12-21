banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
HDP'li Güven'e 22 yıl 3 ay hapis cezası
HDP'li Güven'e 22 yıl 3 ay hapis cezası
Bankalar, Kripto Paralara Kayıtsız Kalmıyor
Bankalar, Kripto Paralara Kayıtsız Kalmıyor
'İnşaatların elektrik altyapısını hazır hale getirmeyen dağıtım şirketine ceza verilecek'
'İnşaatların elektrik altyapısını hazır hale getirmeyen dağıtım şirketine ceza verilecek'
Dolar ne kadar oldu?
Dolar ne kadar oldu?

Korona virüs tedavisi gören sağlık çalışanı dolandırıldı

Samsun’da bir hastanede çalışan ve korona testi pozitif çıkınca evinde tedavisi süren sağlık çalışanı telefonundan mobil bankacılık uygulamasına girilerek dolandırıldı.

Asayiş 21.12.2020, 12:52
5
Korona virüs tedavisi gören sağlık çalışanı dolandırıldı

Samsun’da bir hastanede çalışan ve korona testi pozitif çıkınca evinde tedavisi süren sağlık çalışanı telefonundan mobil bankacılık uygulamasına girilerek dolandırıldı.

İddiaya göre, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde temizlik personeli olarak çalışan Hüseyin Özayrancı’nın (47) korona virüs testi pozitif çıkınca evinde tedavisi devam ederken kimliği belirsiz dolandırıcıların siber saldırısına uğrayarak mobil bankacılık hesabı ele geçirildi. Özayrancı, bir banka hesabından bin 900 lira, diğer banka hesabından da 150 lira olmak üzere 2 bin 50 lira parası başka cep telefonu faturalarının ödemesi sağlanıp dolandırıldı. Dolandırıcılar aynı zamanda bir bankadan da 50 bin lira kredi çekmesi sağlanan ve söz konusu parası bankadaki hesabına aktarılan Hüseyin Özayrancı, 50 bin lirayı dolandırıcılara kaptırmadan olayı fark edip banka ile temasa geçerek paraya bloke koydurdu.

Başından geçen olayı anlatan Hüseyin Özayrancı, "Dolandırıcılar cep telefonumda bulunan mobil bankacılık işlemlerini ele geçirmişler. Evimde korona virüs tedavisi devam ederken bankacılık işlemleri yapmamıştım. Telefonum işlev yapamaz duruma geldi. Şüphelindim ve telefonu açıp kapattım sıfırladım. Bu sırada araştırma yaptığımda 2 ayrı banka hesabımdaki paralarını başka kişilerin telefon hatlarına aktarmışlar. Üstelik benim haberim olmadan 50 bin lira da kredi çekmişler ve bu parayı alamadan banka bloke koydu ve büyük bir sıkıntıdan kurtuldum" dedi.

Özayrancı, ilgili bankaya dolandırılan parasının kendisine iadesi için başvuruda bulunduğunu hatırlatarak, zararını karşılamadıkları takdirde savcılığa şikayette bulunacağını sözlerine ekledi.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 13 26
2. Galatasaray 12 23
3. Fenerbahçe 13 23
4. Beşiktaş 12 22
5. Gaziantep FK 12 21
6. Hatayspor 12 21
7. Karagümrük 13 20
8. Malatyaspor 12 19
9. Göztepe 13 18
10. Kasımpaşa 13 18
11. Trabzonspor 13 17
12. Konyaspor 11 15
13. Başakşehir 12 15
14. Rizespor 12 15
15. Antalyaspor 12 14
16. Gençlerbirliği 12 12
17. Sivasspor 11 11
18. Kayserispor 11 10
19. Ankaragücü 12 9
20. Denizlispor 12 9
21. Erzurumspor 13 9
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 15 27
2. Tuzlaspor 13 27
3. Altınordu 14 27
4. Altay 14 26
5. Giresunspor 14 26
6. Samsunspor 14 24
7. Adana Demirspor 13 22
8. İstanbulspor 13 22
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 15 18
11. Ümraniye 15 17
12. Menemen Belediyespor 14 15
13. Balıkesirspor 14 15
14. Boluspor 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 14 13
16. Adanaspor 11 12
17. Ankaraspor 14 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 14 31
2. Leicester City 14 27
3. M. United 13 26
4. Everton 14 26
5. Tottenham 14 25
6. Southampton 14 24
7. Man City 13 23
8. Chelsea 13 22
9. Aston Villa 12 22
10. West Ham 13 21
11. Wolverhampton 13 20
12. Newcastle 13 18
13. Crystal Palace 14 18
14. Leeds United 14 17
15. Arsenal 14 14
16. Brighton 14 12
17. Fulham 14 10
18. Burnley 12 10
19. West Bromwich 14 7
20. Sheffield United 14 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 12 29
2. Real Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 26
4. Villarreal 14 25
5. Barcelona 13 21
6. Granada 13 21
7. Sevilla 12 20
8. Celta de Vigo 14 19
9. Cádiz 14 18
10. Athletic Bilbao 14 17
11. Getafe 13 16
12. Real Betis 14 16
13. Valencia 14 15
14. Eibar 14 15
15. Levante 13 14
16. Elche 12 14
17. Deportivo Alaves 14 14
18. Real Valladolid 14 14
19. Huesca 14 11
20. Osasuna 13 11