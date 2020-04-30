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Korona virüs kısıtlamasına rağmen açık olan alkollü mekana polis baskın

Korona virüs kısıtlamasına rağmen açık olan alkollü mekana polis baskını. Daha öncede mühürlendiği öğrenilen mekandaki 7 kişi 3150'şer lira para cezası yazıldı.

Korona virüs kısıtlamasına rağmen açık olan alkollü mekana polis baskın

Korona virüs kısıtlamasına rağmen açık olan alkollü mekana polis baskını. Daha öncede mühürlendiği öğrenilen mekandaki 7 kişi 3150'şer lira para cezası yazıldı.

30 Nisan 2020 Perşembe 11:41
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Korona virüs kısıtlamasına rağmen açık olan alkollü mekana polis baskın

Korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlama olmasına rağmen Esenyurt'ta alkollü içki satışı yapılan iş yerine polis baskın düzenledi. Daha öncede mühürlendiği öğrenilen ruhsatsız iş yerindeki 7 kişiye 3 bin 150'şer lira cezai işlem uygularken, konuyla ilgili ikamet izni de bittiği anlaşılan iş yeri sahibi Türkmen uyruklu 2 kişi de polis merkezine götürüldü.


Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlamalara yönelik uygulamalarına devam ediyor. Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin cadde üzerinde bulunan alkollü içki satışı yapan iş yerinin açık olduğunu tespit eden ekipleri harekete geçti. İş yerinin kapısını çalarak açtıran ekip, içeride 7 kişinin masalarda oturarak alkollü içki tükettiğini gördü. İş yerinin ruhsatsız olduğu ve daha öncede mühürlendiği mührün bozularak açıldığı fark edildi. İçerideki yasakları bir kez daha hatırlatan ekip, 7 kişiye 3150'şer lira para ceza yazıldı.


Esenyurt Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından iş yeri bir kez daha mühürlenerek ticari faaliyetlerden men edildi. İkamet izni süresi bittiği öğrenilen iş yeri sahibi erkek ve kadın 2 Türkmen ise işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Son Güncelleme: 30.04.2020 11:43
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