Korona virüs denetiminde polisin annesinin kucağındaki bebeğe ilgisi gülümsetti
ŞİŞLİ’DE KORONA VİRÜS SALGINIYLA MÜCADELE KAPSAMINDA POLİS VE ZABITA EKİPLERİNİN KATILIMIYLA LOKANTA, RESTORAN VE KAFETERYALARDA DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ. KURALLARIN HATIRLATILDIĞI DENETİMDE BİR POLİS MEMURUNUN ANNESİNİN KUCAĞINDAKİ BEBEĞE OLAN İLGİSİ RENKLİ ANLARA SAHNE OLDU.
Şişli’de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında polis ve zabıta ekiplerinin katılımıyla lokanta, restoran ve kafeteryalarda denetim gerçekleştirildi. Kuralların hatırlatıldığı denetimde bir polis memurunun annesinin kucağındaki bebeğe olan ilgisi renkli anlara sahne oldu.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Şişli’de İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve zabıta ekipleri lokanta, restoran ve kafeteryalarda denetim gerçekleştirdi. İş yeri sahiplerine kurallara uyulmasını yönünde uyarılarda bulunan ekipler, maske takılmasına özen gösterilmesini söyledi. Vatandaşlara da uyarılarını yineleyen ekipler, ödemelerde temassız kart kullanımın önemine dikkat çekti. Denetimler kapsamında “yunus” diye tabir edilen motorize polis memurunun bir kafeteryada annesiyle birlikte olan bebek müşteriyle ilgilenmesi renkli görüntülere sahne oldu.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin denetimlerinin hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.
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